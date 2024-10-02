يوفنتوس ضد لايبزيج.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، أحداث مباراة يوفنتوس ولايبزيج في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024 ـ 2025.

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي فريق يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024/25، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

الدفاع: أندريا كامبياسو- بريمر- فيديريكو جاتي- بيير كالولو.

الوسط: كيفرين تورام- مانويل لوكاتيلي.

وحقق فريق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-1 على حساب آيندهوفن الهولندي، خلال لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما خسر لايبزيج من أتلتيكو مدريد 2-1، في الجولة ذاتها.