مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مع العديد من مباريات المهمة، وأبرزها لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD
شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً
لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD
دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD
ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD
ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD
مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
اسطنبول باشاكشهير ضد رابيد فيينا - الساعة 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.
فيتوريا جيماريش ضد إن كيه تسيلي - الساعة 5:30 مساءً.
مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد
سيدني الأسترالي ضد كاليفورنيا إيجلز.