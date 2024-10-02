الامارات | سيلفا: لم أختر عجمان من أجل المال.. و«الصقور» في القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم عجمان، البرازيلي ليذييري سيلفا، سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص «البرتقالي» في ثاني ظهور له في قائمة البرتقالي عقب الانتقال من فريق الإمارات بعد خمسة مواسم قضاها في رأس الخيمة، مشيراً إلى أنه لم ينتقل إلى عجمان من أجل المال، بل لحبه النادي منذ فترة كبيرة، وشدد على أن السنوات الخمس التي قضاها مع فريق الإمارات ستظل في قلبه.

ونجح اللاعب البرازيلي سيلفا (23 عاماً) والمسجل كلاعب مقيم، في إحراز هدف عجمان الثالث بمرمى دبا الحصن، في المباراة التي انتهت بفوز عجمان بنتيجة 5-1 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد «البرتقالي» أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري، كما أنها أول مباراة يوجد فيها اللاعب بالتشكيل الأساسي، بينما يعدّ الهدف الذي سجله في المباراة هو الهدف التاسع في مشواره بدوري المحترفين، إذ لعب مع فريق الإمارات في المحترفين خلال موسمي 2021-2022، و2023-2024، كما خاض مع «الصقور» ثلاثة مواسم في دوري الهواة.

وقال سيلفا لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة عجمان ودبا الحصن كانت صعبة جداً، فريقي كان قادماً من ثلاث هزائم متتالية، وهو ما وضع الفريق تحت ضغوط كبيرة، بالتأكيد أنا سعيد جداً، إنها أول مباراة لي بالتشكيل الأساسي مع عجمان، ونجحت في إحراز أول هدف لي في الموسم الجاري، وأمام جمهور فريقي.. عجمان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وأشعر بأنني وسط عائلتي، وأهم شيء تحقق في المباراة هو الحصول على النقاط الثلاث».

وأكد سيلفا، أن الفوز سيكون دافعاً للفريق في المباريات المقبلة، لتصحيح وضع عجمان في جدول المسابقة.

وعن سبب انتقاله إلى نادي عجمان وتفضيله على العروض الأخرى من أندية كثيرة، قال اللاعب البرازيلي: «اخترت نادي عجمان بسبب حبي له منذ فترة كبيرة، عرض عجمان لم يكن العرض المالي الأكبر، ولكن وجدت أموراً أخرى أهم، منها الاستقرار، وأيضاً بيئة التدريب والنادي، أشعر كأني وسط أسرتي هنا في عجمان، كما أن نادي الإمارات سيظل في قلبي بعد خمس سنوات قضيتها هناك، ولن أنسى النادي وفضله عليّ أبداً».

. عجمان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وأشعر بأنني وسط عائلتي.