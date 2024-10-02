الامارات | العين يتكبد أول خسارة في "النخبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معاذ كمبال - أبوظبي

تكبد فريق العين أول خسارة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة) على يد الغرافة القطري بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، ليبقى الفريق بنقطة وحيدة، بينما أضاف الغرافة أول ثلاث نقاط إلى رصيده.

كانت شباك "الزعيم" قد استقبلت هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من عن الضائع من الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 2+45 بواسطة خوسيلو، ومع بداية الشوط الثاني، عاد نفس اللاعب ووسع الفارق بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 48.

واستجمع لاعبو العين قواهم ونجحوا في تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وهو الهدف الذي رفع من الحالة المعنوية للفريق، قبل ان يسجل العين هدف التعادل في الدقيقة 66 عبر سفيان رحيمي.

ورغم أن العين بدأ يفرض سيطرته على مجريات اللقاء، إلا أن الأخطاء الدفاعية القاتلة تسببت في استقبال شباكه للهدف الثالث عبر سيدو سانو في الدقيقة 72، وقبل أن يتعافى الفريق من صدمة الهدف، أضاف ياسين براهيمي الهدف الرابع للغرافة في الدقيقة 76، الذي انتهت عليه المباراة.