الامارات | اتحاد الدراجات يوقع اتفاقية شراكة مع نظيره الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الإمارات للدراجات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الفرنسي للدراجات لـ4 سنوات، وذلك على هامش المشاركة في بطولة العالم التي اختتمت في زيورخ الأحد، بتتويج دراج فريق الإمارات للمحترفين تادي بوقاتشر، بطلاً للسباق الأهم ولقب بطولة العالم 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات الإماراتي منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون هناك تبادل للزيارات، من المختصين في الجانبين، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير السباقات بمختلف أنواعها: أصحاب الهمم، الدراجات الجبلية، سباقات الطريق، والمؤتمرات وورش العمل والسباقات الافتراضية».

وأضاف: «هناك أيضاً تنظيم كامل سيقام من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها، وهدفها الأول الارتقاء بالمنتخبات واللعبة، كما ستكون هناك معسكرات مشتركة في البلدين، وتبادل للزيارات باستمرار، هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية كبيرة للدراجات الإماراتية وطرق تطويرها والبحث عن الأفضل دائماً، فيما يخص إعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسات والبطولات العالمية».