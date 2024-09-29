يونايتد يواجه توتنهام وقمة بين ريال مدريد وأتلتيكو.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 29-9-2024، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في العديد من البطولات العالمية والعربية على مستوى منافسات كرة القدم واليد.

وفي الدوري الإنجليزي، ضمن مواجهات الجولة السادسة، تُلعب مباراتان حيث يلتقي إيبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه المصري سام مرسي مع أستون فيلا، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في قمة الجولة.

وفي الأسبوع الثامن من عمر منافسات الدوري الإسباني، يلتقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ديربي العاصمة، على ملعب ميتروبوليتانو، وأتليتك بلباو ضد إشبيلية.

وتتواصل منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، حيث يواجه الأهلي فريق برشلونة الإسباني في الجولة الثانية بينما الزمالك يواجه فيزبريم.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا، تقام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 1".

مانشستر يونايتد ضد توتنهام، تقام الساعة 6:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 1".

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد جيرونا، تقام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 3".

أتليتك بلباو ضد إشبيلية تقام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 3"

ريال بيتيس ضد إسبانيول، تقام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 3"

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد، تقام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 1"

الدوري الإيطالي

تورينو ضد لاتسيو، تقام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

كومو ضد هيلاس فيرونا، تقام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

روما ضد فينيزيا، تقام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

إمبولي ضد فيورنتينا، تقام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

نابولي ضد مونزا، تقام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 5

هوفنهايم ضد فيردير بريمن، تقام الساعة 6 ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي

تولوز ضد ليون، تقام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4

نانت ضد سانت إيتيان، تقام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2

أنجيه ضد ستاد ريمس، تقام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 5

ستراسبورج ضد مارسيليا، تقام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4

الدوري السعودي

الفيحاء ضد الرياض، تقام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة SSC EXTRA 1

التعاون ضد الاتفاق، تقام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على SSC EXTRA 1

الشباب ضد الرائد، تقام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة SSC EXTRA 1

الدوري المغربي

المغرب التطواني ضد النادي المكناسي، تقام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الجيش الملكي ضد نهضة بركان، تقام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الفتح الرباطي ضد اتحاد طنجة، تقام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

أولمبيك آسفي ضد الرجاء البيضاوي، تقام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الدوري التونسي

النجم الساحلي ضد اتحاد تطاوين، تقام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

فابيس ضد الاتحاد المنستيري، تقام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الترجي الجرجيسي ضد النجم الرياضي بالمتلوي، تقام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الترجي الرياضي ضد الملعب التونسي، تقام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

كأس العالم لكرة اليد

الخليج ضد ماجديبورج، تقام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الزمالك ضد فيزبريم، تقام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة اون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد برشلونة، تقام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة اون تايم سبورتس 1.