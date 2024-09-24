موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على أرسنال الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة جانبًا من القوة والندية بين الفريقين، حيث يتنافسان على حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

ويدخل أرسنال المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في الذهاب على ملعب استاد الإمارات، لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون خارج أرضه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر المقبل، وستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت الرياضية.

مدرب أرسنال يكشف مدة غياب أوديجارد

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن مدة غياب اللاعب مارتن أوديجارد، نجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض أوديغارد، لإصابة قوية في كاحله خلال مشاركته مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي السابقة.

‏وقال أرتيتا في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام اليوم: " أوديجارد سيغيب لعدة أسابيع، لا أعلم المدة بشكل محدد ، ولكن أعتقد بأنه لن يكون جاهزًا قبل فترة التوقف الدولي القادمة ".