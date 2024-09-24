الامارات | للمرة الخامسة.. فريق أبوظبي بطل العالم في الفورمولا 2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما أحرز قائد زورق «أبوظبي 1» راشد القمزي، المركز الأول في السباق الرئيس بالجولة الختامية التي أقيمت على مياه نهر دورو بمدينة فيلا فيلها في البرتغال، أول من أمس، بمشاركة 17 زورقاً.

وقدم القمزي أداء رائعاً خلال السباق الرئيس في الجولة الختامية للبطولة، دافع من خلاله عن اللقب الذي أحرزه في بطولة 2023، إذ انطلق من المركز الثاني وتصدر السباق من الجولة الأولى حتى النهاية على مدار 42 دورة مسجلاً زمناً قدره 38:18 دقيقة، ليضيف إلى سجله التتويج الخامس بلقب هذه البطولة، وهو الثاني على التوالي لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

ورفع القمزي رصيده إلى 81 نقطة مع الجولة الختامية، فيما حصل قائد زورق «أبوظبي 36» منصور المنصوري على المركز الثالث برصيد 51 نقطة، رغم خروجه من السباق الرئيس بسبب عطل تعرض له زورقه، فيما كان المركز الثاني من نصيب زورق الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 67 نقطة، بعد أن حل ثالثاً في السباق الرئيس.

من جهته، أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالعطاء المميز الذي قدمه فريق أبوظبي خلال البطولة، والجهود المثمرة التي قدمها الفريق خلال كل جولات البطولة، والروح العالية التي مكّنت راشد القمزي من المنافسة بقوة على اللقب وانتزاع الصدارة في الجولة قبل الختامية، ليتوج ذلك بإحرازه لقب جولة الختام والإعلان عن فوزه بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، وحصول منصور المنصوري على الترتيب الثالث.