بينهم مغربي.. 10 حراس يمكن لأحدهم تعويض برشلونة عن غياب تير شتيجن

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي برشلونة خضوع لاعب الفريق الأول مارك تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة في وتر الرضفة في ركبته اليمنى بمستشفى برشلونة.

وغادر حارس مرمى برشلونة ملعب مباراة فياريال ي نهاية الشوط الأول، حيث جاءت الإصابة بعد سقوط تير بعد التقاط كرة عرضية من لاعب فياريال، ليغادر ويشارك إيناكي بينيا بدلا منه.

وكشفت تقارير صحفية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع حارس لتعويض غياب تير شتيجن، وأن النادي يدرس التعاقد مع حارس لا يمتلك عقد مع أي فريق، نظرا لصعوبة ترك الأندية لاعبيها بعد وقت قصير من بداية الموسم.

ويعرض لكم "الخليج 365" أكثر 10 حراس مرمى قيمة تسويقية دون نادي حاليا

1.كريستوفر كلايسون - النرويج - 1.80 مليون يورو

2.كيلور نافاس - كوستاريكا - 1.50 مليون يورو

3.جيري بافلينكا - التشيك - 1.50 مليون يورو

4.إدجار بديعة - إسبانيا - 1.40 مليون يورو

5.لوريس كاريوس - ألمانيا - 1 مليون يورو

6.دييجو لوريرو - البرازيل - 800 ألف يورو

7.توماس كوبيك - التشيك - 800 ألف يورو

8.ريشارد أوفوري - غانا - 700 ألف يورو

9.أحمد التاجناوتي - المغرب - 700 ألف يورو

10.سيمون سلوجا - كورواتيا - 700 ألف يورو

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