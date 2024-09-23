ياسر رشاد - القاهرة - " المدن " تنتهى من تجهيزات صالة مونديال الأندية لليد بالعاصمة الادارية.. وتعليمات خاصة من وزير الرياضة قبل البطولة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد .. تسابق وزارة الشباب والرياضة الزمن للانتهاء من كافة التجهيزات قبل انطلاق فعاليات البطولة التى تستضيفها مصر على صالة نادي النادي بالعاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر بمشاركة 9 أندية على رأسهما ال

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 11:53 ص 9/23/2024 11:53:23 AM

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد .. تسابق وزارة الشباب والرياضة الزمن للانتهاء من كافة التجهيزات قبل انطلاق فعاليات البطولة التى تستضيفها مصر على صالة نادي النادي بالعاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر بمشاركة 9 أندية على رأسهما الأهلي والزمالك .

وتقوم حاليا شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بانهاء كافة التجهيزات على قدم وساق حيث حرصت شركة المدن على تجهيز صالة نادي النادي بالعاصمة الادارية على أكمل وجه سواء داخل الصالة من تجهيز كافة منشآت الصالة و خارجها بالطرق المؤدية لمبنى الصالة وملاعبها الرئيسية والفرعية بالاضافة الى مبانى الصالة من أجل تجهيزها على أكمل وجه قبل انطلاق فعاليات البطولة .

ويحرص العاملون داخل شركة المدن على التواجد بشكل مكثف داخل فرع نادي النادي وتحديدا صالة الألعاب الرياضية من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات بمتابعة من مجلس ادارة الشركة وقيادات وزارة الشباب والرياضة لتجهيز الصالة على أكمل وجه أمام ضيوف مصر فى تلك البطولة العالمية والتأكيد الدائم على جاهزية مصر لاستضافة كافة الأحداث الرياضية العالمية .

من جانبه عبر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن فخره وسعادته باستضافة مصر لحدث دولي جديد وهو ما يؤكد المكانة العالية التى وصلتها مصر بدعم القيادة السياسية حتى أصبحت مصدر ثقة كافة الاتحادات الرياضية .

وأكد الوزير أن مصر قد تجاوزت استضافة 400 بطولة عالمية على أراضيها، مشيرًا إلى أن استضافة الأحداث الدولية تعد جزءًا من الاستراتيجية التي وضعتها الدولة منذ عام 2018.

وأشار صبحي إلى أن بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في عام 2021 كانت علامة فارقة، حيث كانت مصر أول دولة ترفع الحظر الرياضي خلال جائحة كورونا من خلال تنظيم هذا الحدث الكبير.

وأوضح أن مصر ستواصل هذا المشوار باستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وأن هناك تحضيرات قائمة لاستضافة بطولة القارات لكرة اليد وبطولة العالم للشباب في العام المقبل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير الذى تبذله حاليا شركة المدة للخدمات الرياضية والشبابية لتجهيز صالة نادي النادي بفرع العاصمة الادارية الجديدة وهو استكمال لسلسلة الأعمال الناجحة التى تنفذها الشركة خلال الأعوام الماضية مشددا على أهمية مراجعة كافة الأعمال أكثر من مرة للتأكيد من جاهزية كافة منشأت الصالة .

من جانبه .. وجه محمد رائف الرئيس التنفيذى لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة الشكر الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل ومتابعته اللحظية لكافة الأعمال وهو ما يؤكد على اهمية الحدث ورغبة الوزير على التأكيد على قدرة مصر على استضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية .

وأوضح رائف أن شركة المدن حرصت على الانتهاء من كافة التجهيزات فى وقت قياسى وبجودة عالية من أجل تجهيز كافة منشآت ومرافق صالة نادي النادي بالعاصمة الادارية أمام ضيوف مصر الكبار والتأكيد أيضا على مكانة مصر الرياضية على الخريطة العالمية .

وأشار محمد رائف أن الجميع داخل شركة المدن حرص خلال الفترة الماضية على العمل بشكل مكثف من أجل تجهيز الصالة على أكمل وجه فضلا عن كافة الأعمال خارج الصالة وهو ما سيظهر جيدا خلال منافسات البطولة .

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كلًا من: برشلونة، وجامعة سيدني.

بينما وقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: توباتي البرازيلي، وفيزبريم المجري.

وتضم المجموعة الثالثة كل من: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

وتحتضن مصر بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» لمدة 3 أعوام متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية العالمية، والتي يشارك فيها أبطال كافة القارات.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث.