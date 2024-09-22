"بعد سداسية أوكلاند".. موعد مباراة الأهلي ضد العين في إنتركونتيننتال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والعين الإماراتي في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك في إطار النسخة الأولى من البطولة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونجح فريق العين في التأهل للدور الثاني بعد فوزه على أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من البطولة.

موعد مباراة الأهلي والعين في إنتركونتيننتال 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة العين والأهلي يوم 29 أكتوبر 2024 على ستاد القاهرة الدولي.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة دربي باتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، الذي سيتم تحديده بعد نهائي كوبا ليبرتادورس في 30 نوفمبر.