أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد على إسبانيول

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على فوز الميرينجي على نظيره إسبانيول في الدوري الإسباني.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفريق قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن ردة فعل اللاعبين كانت مميزة بعد استقبال هدف من إسبانيول.

وأكمل: "بالطبع، هذا الموسم كانت هناك ثلاث بطاقات صفراء شديدة القسوة، لقد تغيرت طريقة الحكام قليلًا، لقد أصبحوا أكثر صرامة وعلينا الاعتياد على ذلك".

بينما تطرق للحديث عن الثنائي كارفاخال وبيلينجهام، حيث قال: "بالطبع الأول يعاني من كدمة، ولكن لا يوجد شيء خطير، بينما الثاني يعاني من مشكلة في الكتف، تم التعامل معه بشكل جيد، لا يبدو أن الأمر مثير للقلق، كان قادرًا على لعب اللقاء بأكمله دون مشكلة، سنرى غدًا".

وأضاف: "بيلينجهام كان يلعب دائمًا بوجود واقِ للكتف، منذ شهر قام بإزالته لأنه كان بخير، لكنه واجه هذه المشكلة مرة أخرى، اليوم تم حل الأمر بشكل جيد للغاية، ولم يطلب التغيير، أعتقد أنها لن تكون مشكلة، على الرغم من أنه يجب عليه الاعتناء بنفسه بالطبع".