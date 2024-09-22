الامارات | نصائح بيدرو وراء انتصار بني ياس على عجمان في «نصف مباراة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق بني ياس، البرتغالي جواو بيدرو، عن تفاصيل النصائح التي قدمها للاعبيه بين شوطي مواجهتهم أمام عجمان مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وكيف أنها كانت سبباً في الظهور المغاير تماماً في النصف الثاني من اللقاء وكفلت له الانتصار 3-1، ليحقق بذلك «السماوي» فوزه الثاني في أول مباراتين على أرضه للمرة الأولى منذ نسخة 2011-2012.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة التي استضافها ملعب الشامخة، إن بدايتهم في المباراة لم تكن جيدة، وإن لاعبي فريقه لم يطبقوا الأفكار التي كان قد أعطاها لهم.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه استغل وقت الاستراحة بين الشوطين من أجل إعادة تهيئة اللاعبين لما ينتظرهم، وقدم لهم مجموعة من النصائح، وقال: «لقد شرحت للاعبين أهمية أن نعود في المباراة، وأن نقدم أداءً مختلفاً، وأن نتطور، إضافة إلى تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في الشوط الأول».

في المقابل، عبر مدرب فريق عجمان الصربي جوران توفيجدزيتش، الذي تكبد الخسارة الثالثة على التوالي عن خيبة أمله، مشيراً إلى أن «البركان» ظهر بوجهين خلال المباراة، موضحاً أن فريقه كان متماسكاً في الشوط الأول بعكس الحصة الثانية التي شهدت وقوعهم في الأخطاء.

وقال عقب نهاية المباراة: «بني ياس عرف كيف يلعب الهجمات المرتدة، نحن من جانبنا حاولنا التقدم للأمام ولكن كان ذلك بلا فائدة، في تقديري أنه كان يجب أن نبذل جهداً أكبر في الشوط الثاني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».