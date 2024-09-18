دوري أبطال أوروبا: ليفربول يحسم موقعة سان سيرو بثلاثية

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : حسم ليفربول الانكليزي موقعة ملعب "سان سيرو" بفوزه على مضيفه ميلان الإيطالي في عقر داره 3 1 الثلاثاء، ضمن الجولة الاولى من الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسختها الجديدة.

تقدم ميلان بهدف الأميركي كريستيان بوليسيتش (3)، وردّ ليفربول بثلاثية تناوب على تسجيلها الفرنسي إبراهيما كوناتيه (23)، وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك (41) والمجري دومينيك سوبوسلاي (67).

وتواجه ميلان مع ليفربول بذكريات نهائي اسطنبول عام 2005 حين تقدم الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يعود "الحمر" في الشوط الثاني في طريقهم لإحراز اللقب بركلات الترجيح.

وتجدد الموعد بين الفريقين في نهائي 2007 وخرج ميلان منتصرا 2 1، ليحرز لقبه السابع والأخير.

ويخوض الفريقان هذا الموسم بمدربين جديدين، إذ حل البرتغالي باولو فونسيكا بدلا من ستيفانو بيولي في ميلان، فيما جاء ليفربول بالهولندي أرنه سلوت لمحاولة تعويض الألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن "أنفيلد" بعدما أوصل الفريق إلى نهائي المسابقة القارية ثلاثة مرات في خمسة مواسم بين 2018 و2022 ومنحه لقبه السادس من بين عدة ألقاب.

وبعد بداية متعثرة، حقق ميلان السبت فوزه الأول بقيادة فونسيكا وجاء على حساب فينيتسيا 4 0 في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي.

وفي المقابل وبعد بداية مثالية، مُني سلوت في اليوم ذاته بهزيمته الأولى بعد الخسارة أمام نوتنغهام 0 1 في "أنفيلد" في الدوري الممتاز الذي بدأه الهولندي بثلاثة انتصارات متتالية.

وافتقد ميلان للعديد من كوادره للاصابة أبرزهم الألماني ماليك تياو وأليساندرو فلورنتسي ولاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وماركو سبورتييلو.

ولم ينتظر ميلان أكثر من 3 دقائق لافتتاح التسجيل بعدما استفاد الاميركي بوليسيتش من تدخل متهور للمدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس بعد تمريرة من الإسباني ألفارو موراتا ليتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس البرازيلي أليسون.

وسرعان ما استعاد ليفربول المبادرة، فأنقذت عارضة الفريق المضيف تسديدة صاروخية للمهاجم المصري محمد صلاح (17)، قبل أن يعادل عبر الفرنسي كوناتيه برأسه بعد خروج خاطىء لمواطنه الحارس مايك مينيان مستغلا تمريرة من ركلة حرة لترنت ألكسندر أرنولد (23).

وأهدر صلاح فرصتين الأولى تصدت لها العارضة مرة جديدة (29) والثانية الحارس مينيان (40) الذي ارتكب خطأ جديدا بعد دقيقة بعدم خروجه من مرماه ما سمح للقائد فان دايك بمنح فريقه التقدم برأسية أيضا بعد ركلة ركنية نفذها تسيميكاس (41).

واختتم الشوط الاول بتسديدة قوية من الهولندي كودي خاكبو تصدى لها الحارس الفرنسي (45+4).

واستهل ليفربول الشوط الثاني كما انهى الأول، على غرار مينيان الذي تصدى لحاولة البرتغالي ديوغو جوتا الذي اصطدم بالحارس الفرنسي الذي أصيب وحلّ لورنتسو تورياني بدلا منه (48).

ووجه ليفربول ضربة قاضية لآمال ميلان بالعودة إلى أجواء اللقاء، بتسجيله ثالث أهدافه بعد مجهود فردي من خاكبو وتمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها سوبوسلاي في الشباك (67).