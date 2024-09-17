شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكينى التي أقيمت مساء الأحد الماضى بكينيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو "هدفين"، للعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب باستاد القاهرة السبت المقبل، بعد إهدار لاعبو الفريق الاحمر فرص محققة للتسجيل فى شباك بطل كينيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

وتحمل الأراضي الكينية بشرى سارة للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف ، أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.