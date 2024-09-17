الامارات | العين يكتفي بنقطة من السد في مباراة «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل العين حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل أمام ضيفه السد القطري 1-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى، في مواجهة مثيرة وقوية.

افتتح الفريق القطري التسجيل عبر قائده أكرم عفيف في نهاية الشوط الأول، فيما انتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 80 ليتمكن ماتياس بالاسيوس من إدراك التعادل من تسديدة صاروخية.

وبسط العين على اللقاء هيمنته منذ اللحظات الأولى، وكاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي أن يمنحه التقدم من انفراد بالمرمى، ولكن القائم الأيمن حرمه التسجيل «10».

وطالب لاعبو العين الحكم الطاجيكي جولمورودي سالدولو باحتساب ضربة جزاء لمصلحة فريقهم، بعدما لمست الكرة يد مدافع السد باولو أوتافيو إثر كرة عرضية من محمد عباس، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وعاد رحيمي ليُهدد مرمى السد من تسديدة أرضية زاحفة من رأس المنطقة، أبعدها الحارس مشعل برشم بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية «20».

وتلقّى العين ضربة موجعة، بإصابة لاعب خط الوسط يحيى نادر ليضطر إلى مغادرة أرضية الملعب، واشترك مكانه عبدالكريم تراوري ليُخلف هذا التغيير ثغرة واضحة على مستوى وسط ميدان العين.

وبعدها تراجع نسق أداء العين وتحديداً منذ الدقيقة 30 لتنتقل أفضلية اللعب لمصلحة السد، مع تألق واضح للحارس خالد عيسى الذي تصدى لمحاولتين للفريق القطري عن طريق أكرم عفيف، قبل أن ينجح الأخير في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول في استغلال هفوة لدفاع العين، ويمنح فريقه التقدم بعد كرة أهداها له فابيو كاردوسو ليضعها بسهولة داخل الشباك.

وسعى العين لإدراك التعادل في الشوط الثاني، لكنه عجز عن اختراق الدفاع المنظم للفريق القطري، ما اضطر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو إلى الزج بالمهاجم لابا كودجو، الذي كاد مع أول كرة تصله أن يُدرك التعادل بيد أن تسديدته التي لعبها من داخل الصندوق مرت بجوار القائم «56».

ولجأ العين إلى خيار التسديد من خارج الصندوق في محاولة لتهديد مرمى برشم، وكانت المحاولة الأبرز من بالاسيوس لكن الكرة لم تعرف طريقها للشباك «65»، ونجحت محاولة ثانية قام بها اللاعب الأرجنتيني فسجل هدف التعادل بتسديدة خدعت الحارس، واستقرت على يسراه، ليُعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

وسعى العين في ما تبقى من وقت المباراة لإدراك هدف الفوز، عبر العديد من المحاولات وإرسال الكرات العرضية على رأس لابا كودجو، لكن المواجهة انتهت بالتعادل.