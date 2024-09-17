الامارات | الوصل يفتح صفحة آسيوية جديدة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفاً على باختاكور الأوزبكي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب «ميلي ستاديوم».

ويعود «الإمبراطور» إلى المشاركة القارية بعد خمس سنوات من الغياب عن المنافسات الآسيوية، بعد حصده لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي إلى جانب كأس رئيس الدولة.

ويأمل «فهود زعبيل» تعويض آخر مشاركة له التي ودّع فيها البطولة من دور المجموعات.

ويدخل الوصل منافسات النخبة الآسيوية أمام تحدٍ كبير، إذ يواجه عمالقة القارة الصفراء، بعدما منحته القرعة خوض مواجهات قوية ضد باختاكور، والغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي خارج ملعبه، فيما يلتقي على أرضه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين والسد والريان القطريين.

وتحوم الشكوك حول جاهزية نجم الفريق فابيو ليما ومشاركته في لقاء اليوم، بعدما عانى الإصابة عقب مشاركته مع المنتخب الوطني أمام إيران في تصفيات كأس العالم، إذ جرت محاولات على الصعيد الطبي لتجهيز اللاعب في الأيام القليلة الماضية، لكن المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش يمتلك مجموعة من الخيارات التي بوسعها تعويض غياب ليما المُحتمل أبرزها علي صالح ونيكولاس خيمينيز.

ولن تكون مهمة الوصل سهلة وهو يواجه باختاكور الذي يتسلح بخبرات كبيرة على المستوى القاري، لاسيما أنه يشارك للمرة الـ19 في دوري أبطال آسيا، متساوياً مع العملاق السعودي الهلال كأكثر الأندية مشاركة في البطولة.

وسجّل نادي باختاكور الأوزبكي مشاركتين تاريخيتين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما وصل إلى الدور قبل النهائي في نسختي 2003 و2004، لكن الحظ لم يحالفه في الوصول إلى أبعد من ذلك.

وخسر باختاكور عام 2003 في لقاء قبل النهائي أمام فريق بوليس تيرو التايلاندي 1-3، ولم يستفد من الفوز إياباً بهدف دون مقابل، فيما ودّع المسابقة عام 2004 أمام سيونغنام الكوري الجنوبي بالتعادل ذهاباً 0-0 والخسارة إياباً 0-2.

ويشارك باختاكور في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم بصفته بطلاً للدوري الأوزبكي، للمرة الخامسة على التوالي والـ16 في تاريخه.

• يأمل «فهود زعبيل» تعويض آخر مشاركة له التي ودّع فيها البطولة من دور المجموعات.