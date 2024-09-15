لامين يامال يحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق لامين يامال، نجم فريق برشلونة الشاب، رقماً مميزاً في بطولة الدوري الإسباني خلال مباراة فريقه ضد جيرونا، ضمن الجولة الخامسة من عمر الليجا التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.

نجح يامال في تسجيل هدفين للبارسا خلال الشوط الأول من المباراة، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد استغلاله لخطأ من ديفيد لوبيز، حيث استحوذ على الكرة وسددها في الشباك بجانب القائم الأيسر بعد ضغطه على لاعب جيرونا.

أما الهدف الثاني، فقد جاء في الدقيقة 37 من ركلة حرة نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، حيث اصطدمت الكرة برأس روبرت ليفاندوفسكي قبل أن تصل إلى يامال، الذي سددها قوية في الشباك بجانب القائم الأيسر.

حسب شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية، فإن لامين يامال هو اللاعب الذي حقق أعلى عدد من الاستحواذات في الثلث الأخير من الملعب في الدوري الإسباني عام 2024، برصيد 20 مرة، مما يبرز تأثيره الكبير في المباريات.



يسعى برشلونة، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، لمواصلة انطلاقته المميزة، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني هذا الموسم، متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وهو يهدف للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في المباريات المقبلة.

