الامارات | الوصل يحلم بإطلالة آسيوية رابعة «استثنائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجّه بعثة فريق الوصل إلى أوزبكستان غداً، تمهيداً للقاء باختاكور الأوزبكي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ويختتم «الإمبراطور» تحضيراته للقاء، الليلة، إذ يضع الطاقم الفني بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب، والتشكيلة التي سيخوض بها المواجهة الأولى في البطولة بعدما قرر الاكتفاء بمران خفيف سيؤديه يوم وصوله إلى باختاكور قبل 24 ساعة من المباراة.

ويعود الوصل إلى البطولات القارية للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد مرور ست سنوات على آخر مشاركة له في نسخة 2018، التي لم يكن ظهوره فيها بمستوى التطلعات، إذ خرج منها خالي الوفاض من دون أي نقاط بعد أن تلقّى ست هزائم في مجموعته التي ضمت إلى جانبه أندية ناساف الأوزبكي، وبرسبولیس الإيراني، والسد القطري.

وقبلها كان الوصل قد شارك في البطولة القارية عام 2008، لكنه خرج من دور المجموعات، باحتلاله المركز الثالث خلف سايبا الإيراني، والقوة الجوية العراقي، بينما احتل الكويت الكويتي المركز الرابع، إذ جمع سبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد، بينما كانت المشاركة الأفضل للوصل في نسخة 1993، إذ احتل المركز الثالث في البطولة بنظامها القديم، إذ كان «الإمبراطور» الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على بطل القارة وقتها، باس الإيراني بهدف دون ردّ، كما حقق أحد أكبر الانتصارات في تاريخ البطولة على وهيب الباكستاني 10-1، ليتصدر مجموعته ويتأهل لنصف النهائي، ولكنه خسر بركلات الترجيح أمام الشباب السعودي 3-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز الوصل على يوميوري الياباني 4-3. ومنحت القرعة الوصل خوض مواجهات قوية خارج أرضه تجمعه مع باختاكور، والغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين والسد والريان القطريين.

من جهته، سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مشاركة الوصل في منافسات النخبة، مشيداً بقدرات المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش الذي يتمتع بشخصية قوية ولديه إمكانات فنية كبيرة يسعى لتوظيفها لمصلحة الفريق في مشواره القاري المقبل، إلى جانب أنه يملك العديد من الأسماء البارزة في التشكيلة التي سيعتمد عليها من بينهم فابيو دي ليما الذي قدم مستويات رائعة الموسم الماضي، رفقة زميليه علي صالح ونيكولاس خيمينيز والحارس خالد السناني.

مواعيد مباريات الوصل في البطولة القارية

باختاكور الأوزبكي: 17 سبتمبر 2024.

الأهلي السعودي: 30 سبتمبر 2024.

الغرافة القطري: 22 أكتوبر 2024.

السد القطري: 4 نوفمبر 2024.

الشرطة العراقي: 26 نوفمبر 2024.

الريان القطري: 2 ديسمبر 2024.

النصر السعودي: 3 فبراير 2025.

الهلال السعودي: 18 فبراير 2025.