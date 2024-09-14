الامارات | «السباق نحو الأضواء».. دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، اليوم، دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمشاركة 15 فريقاً منها خمسة فرق سبق لها اللعب في دوري أدنوك للمحترفين، وهي: الإمارات وحتا، والظفرة ودبا الفجيرة والفجيرة، ومثلها من فرق الشركات هي: «غلف إف سي»، ومجد، وغلف يونايتد، وفليتوود، ويونايتد، وخمسة فرق لم يسبق لها الصعود إلى أضواء المحترفين، وهي: العربي، والحمرية، والذيد، والجزيرة الحمراء، ومصفوت.

وستكون ضربة البداية بلقاء الذيد مع «غلف يونايتد» عند الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء، والظفرة مع ضيفه «غلف إف سي» عند الساعة الخامسة و45 دقيقة، فيما تم تأجيل مباراة فريقي مجد وفليتوود لموعد آخر.

وتستكمل المباريات غداً بأربع مباريات، فيلتقي دبا مع الحمرية، وحتا مع الفجيرة، ومصفوت مع الإمارات، والعربي مع يونايتد.

وكان فريقا العروبة ودبا الحصن قد صعدا في الموسم الماضي من الدرجة الأولى إلى المحترفين، بينما هبط فريقا الإمارات وحتا إلى «الهواة»، وفي المقابل صعد فريقا فليتوود ومجد من الدرجة الثانية إلى الأولى وهبط فريقا «سيتي» والرمس للدرجة الثانية.

المشاركون في دوري «الهواة» الموسم الحالي

■ فرق سبق لها اللعب بدوري أدنوك للمحترفين:

• الإمارات وحتا والظفرة ودبا الفجيرة والفجيرة.

■ فرق الشركات:

• «غلف إف سي» ومجد وغلف يونايتد وفليتوود ويونايتد.

■ فرق لم يسبق لها الصعود إلى أضواء المحترفين:

• العربي والحمرية والذيد والجزيرة الحمراء ومصفوت.