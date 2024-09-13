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لحظة بلحظة.. النصر0 - 1 الأهلي.. كلاسيكو السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة النصر والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في كلاسيكو الكرة .

النصر يدخل المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

ويخوض النصر المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سالم النجدي - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوتافيو - تاليسكا.

المهاجم: .

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني.

خط الوسط الهجومي: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.

المهاجم: إيفان توني.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

الإيفواري فرانك كيسيه يتقدم للأهلي بهدف في الدقيقة 57.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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