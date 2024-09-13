"رونالدو في مواجهة إيفان توني".. التشكيل الرسمي لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي فريق النصر السعودي نظيره فريق أهلي جدة اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك".

ويدخل النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغانم، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

بينما يدخل أهلي جدة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إبانييز، ميريح ديميرال، عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

أمامهما: روبرتو فيرمينو، فراس البريكان، إيفان توني.

ويدخل فريق النصر اللقاء وهو يحتل المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق أهلي جدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

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