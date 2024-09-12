قناة عربية تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية اليوم، بث مباراة الأهلي أمام فريق جورماهيا الكيني، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، في إطار دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الأهلي، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية 2023-2024، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

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