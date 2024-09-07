"تستحق أكثر من ذلك".. رسالة مؤثرة من ميسي إلى سواريز في حفل تكريمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة مؤثرة إلى لاعب منتخب أوروجواي وبرشلونة السابق، بعد قرار الأخير اعتزال اللعب الدولي.

وحرص النجم الأرجنتين، على التواجد في حفل وداع لويس سواريز الذي أقامه له الاتحاد الأوروجوياني اليوم، في ملعب المباراة أمام باراجواي، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال ميسي في رسالة مصورة، قام بإرسالها إلى النجم الأورجوياني: "مرحباً أيهما السمين، أردت أن أكون متواجداً معاً وأسجل هذا الفيديو، في مثل هذا اليوم المهم لك ولعائلتك، ولكل عشاق كرة القدم في العالم وشعب أوروجواي أيضاً".

وأضاف: "أعرف مدى صعوبة هذا اليوم بالنسبة لك، لأنني أعرف ماذا يعني لك منتخب أوروجواي، وكنت محظوظ بالتواجد معك واللعب بجوارك".

وتابع: "أتمنى أن تستمتع بهذا التكريم، لأنك تستحق أكثر من ذلك لما قدمته لمنتخب بلادك خلال السنوات الماضية، وما فعلته مات الفريق حتى اليوم الأخير".

واختتم ميسي رسالته: "ستترك أرثاً عظيماً للناس وللأجيال القادمة، وأتمنى أن تستمتع بهذه الليلة مع أحبائك، وأنا سعيد بوجودك هنا واللعب معاً مرة أخرى".

ويعد سواريز الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي، برصيد 69 هدفاً سجلهم في 162 مباراة مع المنتخب.

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