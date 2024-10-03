ميسي يحسم جدل إعتزاله الدولي

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جدة - عمرو شويل ميسي يحسم جدل اعتزاله الدولي: لا أفكر في الأمر حالياً

بعد تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، ظهرت تكهنات حول مستقبل ليونيل ميسي مع المنتخب الوطني.

لكن نفى ميسي هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي في الوقت الحالي.

صرح ميسي في مقابلة حديثة: “أشعر بالسعادة والتفاؤل أكثر من أي وقت مضى مع المنتخب الوطني. حققنا إنجازًا رائعًا بالفوز بكأس العالم، ونريد المزيد. ما زلت أشعر بالحماس لتمثيل بلدي وأساعدها على الفوز.”

يُظهر قرار ميسي الاستمرار مع المنتخب الوطني التزامه الكبير تجاه بلده وشغفه بكرة القدم.

من المتوقع أن يلعب ميسي دورًا هامًا في سعي الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا 2024، والتي ستقام في الولايات المتحدة , حيث يواجه كولومبيا في النهائي.