أنتقادات حادة لكيليان مبابي عقب خسارة فرنسا امام ايطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى قائد منتخب فرنسا ونجم نادي ريال مدريد كيليان مبابي انتقادات شديدة عقب الخسارة التي مني بها منتخب فرنسا امام منتخب ايطاليا في اولى مباريات المنتخبين في دوري الامم الاوربية بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ليون .

واصابت الهزيمة بالثلاثة بعد التقدم بهدف مبكر للغاية للمنتخب الفرنسي استياء قطاعات كبيرة من الجماهير الفرنسية التي طالبت بضرورة التدخل لمنع انهيار منتخب الديوك بعد الاداء الهزيل في اليورو 2024 ثم المباراة الاولى في دوري الامم الاوربية امام منتخب ايطاليا .

صحيفة ليكيب الفرنسية شنت هجوما كبيرا على كيليان مبابي ووصفته بالقائد المهزوم مشيرة الى عدم قيامه بتشكيل اي خطورة على مرمى منتخب الاتزوري و عدم القيام بأي واجب من واجباته الهجومية مؤكدة ان حالة مبابي الحالية هي امتداد لمستواه المتواضع في يورو 2024 ومنحته الصحيفة درجة ضعيفة للغاية 3 من 10 في تقييمها لادائه خلال المباراة .

كما وضعت ليكيب علامة استفهام امام المدير الفني ديديه ديشامب المستمر في قيادة البلوز من 2012 مؤكدة ان على ديشامب المزيد من الشجاعة في تغيير عناصر المنتخب الفرنسي وضرورة منح الفرصة للافضل بصرف النظر عن اسماء هؤلاء الاعبين .