الاتحاد السكندري يقترب من إعلان ضم نجم بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة القادمة من الإعلان عن صفقة ضم لاعب جديد من نادي بيراميدز بعد إعلان التعاقد مع المدافع عبد الله بكري ضمن الصفقات التي عقدتها إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي .

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري أن نادي الاتحاد السكندري أنهى كل الاتفاقات مع نجم وسط بيراميدز إسلام عيسى لينضم الى صفوف زعيم الثغر ليكوا الصفقة الحادية عشرة التي يعلن عنها نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر إلى أن أسلام عيسى لاعب بيراميدز الحالي والمصري البورسعيدي السابق وقع على عقود مع نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم ليكون أحد الصفقات الناجحة لنادي الاتحاد السكندري خاصة مع رحيل الثنائي خالد الغندور وأحمد عادل ميسي.