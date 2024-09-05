بيدري: هذا هو النجم الذي أتمنى مزاملته في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب بيدري أنه سعيد للغاية بوجود داني اولمو في صفوف نادي برشلونة اعتبارا من الموسم الحالي، مشيرا الى انه يختار النجم النرويجي هالاند ليكون النجم الذي يتمنى مزاملته في البارسا.

وقال بيدري في حوار سريع مع صحيفة سبورت الاسبانية قبل مواجهة منتخب أسبانيا مع صربيا في بطولة دوري الامم الاوربية مساء الخميس : داني اولمو لاعب رائع للغاية خاصة فيما يتعلق بحركته بين خطوط الفريق المنافس في الثلث الهجومي لفريقنا فهو يقدم بالفعل ادائا ساحرا ويجعلنا الطرف الافضل في المباريات . وجود داني اولمو في صفوف برشلونة منحنا قوة اضافية اتمنى ان نواصل الاداء على هذا النحو .

وعن الاعب الذي يتمنى تواجده في فريق برشلونة قال بيدري : اعتقد انه المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند فهو مهاجم من طراز رائع وقادر على صناعة الفارق في برشلونة .

يذكر ان اسم ايرلينج هالاند يتم تداوله كثيرا داخل اروقة نادي برشلونة كاحد الاعبين الذين يمكنهم ارتداء فانلة برشلونة في المستقبل خاصة مع انتهاء مشوار ليفاندوفيسكي مع برشلونة سواء عام 2025 او 2026 لكن مع حل مشاكل برشلونة المالية الكبيرة في التوقيت الحالي .