الامارات | الحمرية يحتفي بأبطال موسم 2023-2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس ادارة نادي الحمرية الرياضي الثقافي بـنخبة من منتسبيه الذين حصدوا 498 كأسا في المراكز الثلاث الاولى وعدداً من الميداليات الملونة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في الحفل الذي نظمه النادي بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس ادارة النادي حميد حسن الشامسي وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية وذلك في ختام الموسم الرياضي 2023-2024.

وتوزعت الميداليات على 205 ميدالية في التجديف الحديث، و180 في السباحة، و44 في القوس والسهم، و38 في ألعاب القوى، و15 في الشراع الحديث، و14 في الدراجات الهوائية وميداليتين في الجوجيتسو.

كما وكرم النادي 32 لاعبا ولاعبة من اصحاب الانجازات إضافة الى فرق النادي التي حققت مراكز متقدمة وقدمت مستويات فنية مميزة.

كما وكرمت اسرة النادي مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي بدرع شخصية العام ورئيس قسم الموهوبين في مجلس الشارقة الرياضي عمران الجسمي في تكريم خاص.

وفي أبرز انجازات النادي فوزه بكأس المركز الاول في التجديف الحديث للموسم 2023-2024، والمركز الثالث لفريق السباحة في الترتيب العام 2023، وثلاثة كؤوس المركز الأول وكأسين للمركز الثاني وخمسة كؤوس للمركز الثالث في القوس والسهم بمختلف فئاته وأعماره، كما وفاز لاعبي النادي بالمركز الأول والثالث بالدراجات الهوائية للأشبال والناشئين.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي والشركاء من المؤسسات الحكومية والمجتمعية لدورها بتحقيق الإنجازات مؤكدا إن الهدف مواصلة العمل لاستكشاف وتطوير لاعبين أبطال يمكنهم المشاركة في الدورات الأولمبية المقبلة، ومثمنا جهود فريق العمل المكون من الأعضاء والموظفين والعاملين ودعم أولياء الأمور.