شكرا لقرائتكم خبر إهدار كريم بنزيما لضربات الجزاء عادة موسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسلسل إهدار ركلات الجزاء التي يواصل تقديمها محترف فريق الاتحاد الكروي الأول الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما في دوري روشن للمحترفين لم تكن الحالة الأولى والأخيرة له كلاعب محترف بعد أن أهدر ركلة جزاء في لقاء فريقه الماضي أمام الفيحاء في الجولة الـ 25، والذي انتهى لمصلحة الفريق الاتحادي بـ (3/1).

الفرنسي صاحب الـ36 عاما يملك مسيرة جيدة على مستوى الاحتراف في القارة الأوروبية بعدما لعب بقميص فريق ليون الفرنسي ثم خاض 11 موسما مع ريال مدريد الإسباني توج خلالها بالعديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية، عاش ذكريات مظلمة مع ركلات الجزاء التي كان أغربها وأسوأها ضد فريق أوساسونا في الدروي الإسباني الذي فقد فيه فرصة التسجيل من ركلتي جزاء في خلال الدقيقتين 52 و59، في موسم 2022، وتعد الركلة الثالثة في مواجهة نفس الفريق هي الأكثر تأثيرا إذ فقد الملكي الفوز بالمباراة بعد إهدار تلك الركلة في الدقائق الأخيرة من المواجهة وهي الركلة الثالثة التي يضيعها أمام أوساسونا الذي خرج متعادلا بهدف لمثله.

مسيرته الأوروبية

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة بالليجا، منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في أبريل 2006. والإحصائيات تؤكد أن معدل تحويل ضربة الجزاء إلى هدف في المباريات الرسمية يصل إلى 83%.

وأهدر كريم بنزيما في مسيرته 12 ركلة جزاء سواء مع الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب فرنسا وذلك قبل فترة استبعاده من حسابات الديوك على مستوى المشاركات الدولية.

كما أضاع كريم بنزيما مع فريق الاتحاد 4 ركلات جزاء كانت أمام الوحدة في الدوري السعودي وأمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وأمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وأخيرا أمام الفيحاء في جولة الجمعة.

وفي مسيرته الأوروبية أهدر بنزيما في مسيرته الأوروبية مع ريال مدريد 5 ركلات جزاء بالإضافة إلى ثلاث ركلات جزاء مع منتخب فرنسا، بينما لم يهدر مع فريق ليون الفرنسي أي ركلة.

أرقام بنزيما في ركلات الجزاء المهدرة:

أهدر مع الاتحاد 4 ركلات جزاء.

أهدر مع ريال مدريد 5 ركلات جزاء.

أهدر مع منتخب فرنسا 3 ركلات جزاء.

سجل بنزيما 42 ركلة جزاء:

مع الاتحاد 3.

مع ريال مدريد 32.

ليون الفرنسي 4.

منتخب فرنسا 3.

ليونيل ميسي أهدر 31 ركلة جزاء:

5 ركلات جزاء مع الأرجنتين.

ركلة واحدة مع باريس سان جيرمان.

25 ركلة جزاء مع برشلونة.

كريستيانو رونالدو أهدر 29 ركلة جزاء:

7 ركلات ضائعة مع منتخب البرتغال.

5 بقميص يوفنتوس الإيطالي.

4 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

13 ركلة جزاء مع ريال مدريد.

أشهر ركلات الجزاء المهدرة في التاريخ: