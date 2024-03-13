شكرا لقرائتكم خبر عن دخول عبد الله السعيد وشلبى وخروج حمدى وروقا فى مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك بالثنائى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي بدلا من أحمد حمدى ومحمد أشرف روقا فى الدقيقة 63 أمام الجونة فى المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 15 من دورى nile.

تشكيل الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك بالدورى

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – رضا صلاح

خط الهجوم: أرناود – فرانك إيتوجا – أحمد محمود.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:أحمد محمود – صبري رحيل – حسام إيفونا – محمود العوكش – أشرف مجدي – عبد الله عبادي – كريست جونيور – سيف شيكا – مازن ياسر.

ترتيب الفريقين فى الدورى

ويمتلك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14.