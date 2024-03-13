شكرا لقرائتكم خبر عن دخول عبد الله السعيد وشلبى وخروج حمدى وروقا فى مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر
تشكيل الزمالك أمام الجونة
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.
خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .
تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك بالدورى
حراسة المرمى: صبحي سليمان
خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي
خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – رضا صلاح
خط الهجوم: أرناود – فرانك إيتوجا – أحمد محمود.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:أحمد محمود – صبري رحيل – حسام إيفونا – محمود العوكش – أشرف مجدي – عبد الله عبادي – كريست جونيور – سيف شيكا – مازن ياسر.
ترتيب الفريقين فى الدورى
ويمتلك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.
فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14.
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