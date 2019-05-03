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أقام منسوبو مدارس شرق جدة حفل تكريم لوكيل مدرسة عبدالله بن طارق الابتدائية إبراهيم سعيد خضير الزهراني، وذلك بعد خدمة 22 عامًا قضاها في خدمة التعليم حافلة بالإنجازات قبل أن يغادر للتقاعد.
حيث أُقِيم حفلٌ خطابي؛ وفاءً وعرفانًا من زملائه ومحبّيه تجاه المحتفى به، في جوٍّ عابق بالمحبّة والأخوة.
بعد خدمة 22 عامًا.. مدارس شرق جدة تحتفي بـ"الزهراني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
أقام منسوبو مدارس شرق جدة حفل تكريم لوكيل مدرسة عبدالله بن طارق الابتدائية إبراهيم سعيد خضير الزهراني، وذلك بعد خدمة 22 عامًا قضاها في خدمة التعليم حافلة بالإنجازات قبل أن يغادر للتقاعد.
حيث أُقِيم حفلٌ خطابي؛ وفاءً وعرفانًا من زملائه ومحبّيه تجاه المحتفى به، في جوٍّ عابق بالمحبّة والأخوة.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
11:11 PM
قبل أنْ يغادرها للتقاعد
أقام منسوبو مدارس شرق جدة حفل تكريم لوكيل مدرسة عبدالله بن طارق الابتدائية إبراهيم سعيد خضير الزهراني، وذلك بعد خدمة 22 عامًا قضاها في خدمة التعليم حافلة بالإنجازات قبل أن يغادر للتقاعد.
حيث أُقِيم حفلٌ خطابي؛ وفاءً وعرفانًا من زملائه ومحبّيه تجاه المحتفى به، في جوٍّ عابق بالمحبّة والأخوة.
، بعد خدمة 22 عامًا.. مدارس شرق جدة تحتفي بـ"الزهراني" ،
المصدر : الخليج 365
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