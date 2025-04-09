السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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