شكرا لقرائتكم خبر عن عنيزة.. جراحة عاجلة تُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة نجح في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، تعرض لإصابة بالغة نتيجة انفجار مقذوف ناري "ألعاب نارية" في وجهه، أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأشار التجمع إلى أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ في أول أيام العيد وهو يعاني من إصابة مباشرة في عينه اليمنى، حيث جرى على الفور إجراء غسيل للوجه وفحوصات أولية شاملة، بيّنت حاجته إلى تدخل جراحي عاجل، وبناءً على الفحوصات الطبية والإشعاعية وجه الفريق الطبي بسرعة نقل الطفل إلى غرفة العمليات لإنقاذ العين من الإصابة.

جروح وحروق



خلال العملية، كشف الفريق الجراحي عن وجود جرح في الجفن العلوي الأيمن، وحروق من الدرجة الأولى، وتورم شديد، وتدلي كامل للجفن، إضافة إلى بقايا مواد متفجرة داخل العين، وانعدام تروية لحلقة القرنية، وكشط كامل لسطحها، مع انتفاخ في الملتحمة، وتم إجراء تنظيف جراحي دقيق، وإزالة جميع البقايا المتفجرة، مع وضع عدسة لاصقة ناعمة لحماية العين.

وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح، وأسهم التدخل الطبي السريع في زوال التورم وعودة الرؤية إلى وضعها الطبيعي، فيما وُضعت خطة متابعة علاجية دقيقة لمراجعة حالة الطفل في العيادات الخارجية لاستكمال علاجه.

مواد خطرة



شدد تجمع القصيم الصحي على أهمية توعية أولياء الأمور لأبنائهم بخطورة استخدام الأطفال للألعاب النارية، لما تشكله من مخاطر جسيمة على صحتهم وسلامتهم، خصوصاً في مواسم الاحتفالات، داعياً الجميع إلى الامتناع التام عن السماح للأطفال باستخدام هذه المواد الخطرة التي قد تترك آثاراً دائمة أو تتسبب في إعاقات جسدية لا تُحمد عقباها.