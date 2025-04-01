شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حظر صيد الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 شوال 1446هـ، الموافق 1 أبريل 2025م، ولمدة شهرين متتاليين.ويهدف هذا القرار إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، إذ يتزامن الحظر مع موسم تكاثر هذه الأنواع، مما يمنحها فرصة طبيعية لوضع البيض وزيادة أعدادها.كما يُسهم في المحافظة على المخزون البحري الاستراتيجي، والحد من الصيد الجائر الذي قد يؤثر على التوازن البيئي.ودعت الوزارة جميع الصيادين والجهات المعنية إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المنظمة لفترة الحظر، مشددة على أن مخالفة القرار ستعرّض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في النظام.