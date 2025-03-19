دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3

جاء ذلك خلال زيارته لرجل الأمن علي بن سعيد الوادعي في منزله، حيث نقل تحيات وتقدير أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للبطل الوادعي ولوالده وأسرته على عمله الفدائي والبطولي وهو يدافع عن حدود دوت الخليج الغالي.
وقال ابو سراح أن من الأهداف السامية لرباعية القيم لأجاويد 3 هي تقديم الامتنان لمن يستحقوا أعلى درجاته وهم أبطالنا على الحد الجنوبي وحماة بلاد الحرمين الشريفين.
بدوره شكر والد المصاب سعيد بن عوض آل زاهر المحافظ على هذه اللفتة الكريمة والإنسانية، مؤكداً أنه وأولاده فداء للوطن الغالي.
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