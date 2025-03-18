حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني مخالف للملكية الفكرية بالسعودية

وأجرت الهيئة حملات تستهدف المواقع الإلكترونية المخالفة واتخذت الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع، ونتج عن هذه الحملات خلال العام 2024 حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني وإزالة أكثر من 22900 محتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية من المتاجر الإلكترونية.
وشددت الهيئة على استمرار حملاتها وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي saipksa والبريد الإلكتروني SaipSaip.gov.sa والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.
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