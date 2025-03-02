شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين.. الموعد والرابط والان نبدء بالتفاصيل

الاعتكاف في الحرمين الشريفين

المحاضرات الرمضانية في المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.وأشارت إلى أنه سينطلق يوم الأربعاء 05 / 09 / 1446هـ في تمام الساعة 11:00 صباحًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.وذكرت الهيئة أن نهاية التقديم عند اكتمال العدد، وأن بداية الاعتكاف سيبدأ في يوم 09/20/ 1446هـ، ويستمر حتى 09/30 / 1446هـ.كانت أطلقت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي سلسلة من المحاضرات العلمية الإثرائية الرمضانية عن فضائل الشهر الكريم.ويشارك فيها عددٍ من أصحاب الفضيلة العلماء ومدرسي المسجد النبوي، على مدار شهر رمضان المبارك.



وتتناول المحاضرات موضوعات مهمة، مثل: فضل الصيام والقيام، وأسرار ليلة القدر، وروحانية الاعتكاف، وأخلاق المسلم في رمضان.

كما يأتي إطلاق سلسلة المحاضرات العلمية الرمضانية؛ بهدف تسليط الضوء على فضائل الشهر الكريم، وأهمية استغلال أيامه ولياليه في الطاعات.