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فتح باب التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين.. الموعد والرابط

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حذيفة القرشي- جدة 0 تبليغ

فتح باب التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين.. الموعد والرابط

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى أنه سينطلق يوم الأربعاء 05 / 09 / 1446هـ في تمام الساعة 11:00 صباحًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

الاعتكاف في الحرمين الشريفين

وذكرت الهيئة أن نهاية التقديم عند اكتمال العدد، وأن بداية الاعتكاف سيبدأ في يوم 09/20/ 1446هـ، ويستمر حتى 09/30 / 1446هـ.
فتح باب التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين - اليوم

المحاضرات الرمضانية في المسجد النبوي

كانت أطلقت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي سلسلة من المحاضرات العلمية الإثرائية الرمضانية عن فضائل الشهر الكريم.
ويشارك فيها عددٍ من أصحاب الفضيلة العلماء ومدرسي المسجد النبوي، على مدار شهر رمضان المبارك.


وتتناول المحاضرات موضوعات مهمة، مثل: فضل الصيام والقيام، وأسرار ليلة القدر، وروحانية الاعتكاف، وأخلاق المسلم في رمضان.


كما يأتي إطلاق سلسلة المحاضرات العلمية الرمضانية؛ بهدف تسليط الضوء على فضائل الشهر الكريم، وأهمية استغلال أيامه ولياليه في الطاعات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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