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شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مخالفَين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفيَن لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين من الجنسية السودانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
الإبلاغ عن المخالفات
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية