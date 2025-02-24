شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مخالفَين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفيَن لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين من الجنسية السودانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.