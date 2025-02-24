شكرا لقرائتكم خبر عن قرية "ذاكرة الأرض" تعزز الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

تجربة مميزة

الدمام - شريف احمد - وجدت الأسر المنتجة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة بتبوك، في قرية "ذاكرة الأرض" فرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها ضمن بيئة جاذبة تجمع بين التراث والثقافة والاقتصاد، مما يعزز من فرص النمو والازدهار لأعمالهم.وتُعد القرية بما ضمت من فعاليات وأنشطة، منصة حيوية تتيح للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة إبراز إبداعاتهم أمام الزوار والسياح، إلى جانب أركان متنوعة تعرض المنتجات اليدوية، والأطعمة الشعبية، والمشغولات التراثية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في إبراز الهوية المحلية للمملكة.تحظى القرية التي نظمتها وزارة الثقافة باحتفاء بـ"يوم التأسيس"، بإقبال واسع من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، الذين وجدوا فيها تجربة مميزة تدمج بين الماضي والحاضر، حيث يمكنهم التعرف على التراث المحلي والاستمتاع بالأجواء التقليدية التي تعكس أصالة المنطقة، وتوفر فرصًا للأسر المنتجة لزيادة مداخيلها وتعزيز استدامة مشاريعها من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور وتسويق منتجاتها في بيئة محفزة وداعمة.