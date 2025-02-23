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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم مجموعة من الفعاليات المتميزة في مدينة لينة التاريخية، وذلك ضمن مهرجان شتاء درب زبيدة الذي يُقام حاليًا في لينة التاريخية.
وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا، فيما تنوعت الأنشطة بين العروض التراثية والتفاعلية التي تعكس عمق التاريخ السعودي وإرثه العريق.
كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الزوار، إضافة إلى تنظيم عروض شعبية وتفاعلية، مما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا على الأجواء.
وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا، فيما تنوعت الأنشطة بين العروض التراثية والتفاعلية التي تعكس عمق التاريخ السعودي وإرثه العريق.
يوم التأسيسوتضمنت الاحتفالات عروضًا للخيول العربية، والعرضة السعودية، إلى جانب وصلة غنائية خاصة بيوم التأسيس، ومجسمات فنية تجسد روح المناسبة.
كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الزوار، إضافة إلى تنظيم عروض شعبية وتفاعلية، مما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا على الأجواء.