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فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس

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واس - رفحاء 0 تبليغ

  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 1/6
  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 2/6
  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 3/6
  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 4/6
  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 5/6
  • فعاليات ثقافية وتراثية.. محمية الإمام تركي تحتفي بذكرى يوم التأسيس 6/6

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الدمام - شريف احمد - احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم مجموعة من الفعاليات المتميزة في مدينة لينة التاريخية، وذلك ضمن مهرجان شتاء درب زبيدة الذي يُقام حاليًا في لينة التاريخية.
وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا، فيما تنوعت الأنشطة بين العروض التراثية والتفاعلية التي تعكس عمق التاريخ السعودي وإرثه العريق.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس - واس
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس - واس

يوم التأسيس

وتضمنت الاحتفالات عروضًا للخيول العربية، والعرضة ، إلى جانب وصلة غنائية خاصة بيوم التأسيس، ومجسمات فنية تجسد روح المناسبة.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس - واس
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس - واس

كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الزوار، إضافة إلى تنظيم عروض شعبية وتفاعلية، مما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا على الأجواء.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس - واس
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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