شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سماء غائمة وأمطار رعدية على أجزاء من معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.