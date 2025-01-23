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القيادة تعزي رئيس منغوليا في وفاة رئيس منغوليا الأسبق

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واس - الرياض 0 تبليغ

القيادة تعزي رئيس منغوليا في وفاة رئيس منغوليا الأسبق

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس خوريلسوخ أوخنا رئيس منغوليا في وفاة رئيس منغوليا الأسبق السيد بونسالما أوتشيربات.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس منغوليا الأسبق السيد بونسالما أوتشيربات، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس خوريلسوخ أوخنا رئيس منغوليا في وفاة رئيس منغوليا الأسبق السيد بونسالما أوتشيربات.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس منغوليا الأسبق السيد بونسالما أوتشيربات، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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