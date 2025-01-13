شكرا لقرائتكم ضبط 5358 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسفرت الحملة الميدانية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط 5358 دراجة مخالفة خلال الفترة من الأحد 5 يناير 2025 إلى السبت 11 يناير 2025.

وجاءت نتائج الضبط بحسب ما ذكر المرور عبر منصة إكس كما يلي: (منطقة الرياض: 3,072 دراجة – محافظة جدة 1,111 دراجة – العاصمة المقدسة 420 دراجة – المنطقة الشرقية 316 دراجة – منطقة المدينة المنورة 94 دراجة – منطقة عسير 77 دراجة – محافظة الطائف 69 دراجة – منطقة القصيم 57 دراجة – منطقة جازان 72 دراجة – منطقة تبوك – 20 دراجة – منطقة حائل 14 دراجة – منطقة نجران 11 دراجة – منطقة الحدود الشمالية 10 دراجات – محافظة القريات 9 دراجات – منطقة الباحة 5 دراجات – منطقة الجوف دراجة).