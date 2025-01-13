اخبار السعوديه

ضبط 5358 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ضبط 5358 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسفرت الحملة الميدانية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط 5358 دراجة مخالفة خلال الفترة من الأحد 5 يناير 2025 إلى السبت 11 يناير 2025.

وجاءت نتائج الضبط بحسب ما ذكر المرور عبر منصة إكس كما يلي: (منطقة الرياض: 3,072 دراجة – محافظة جدة 1,111 دراجة – العاصمة المقدسة 420 دراجة – المنطقة الشرقية 316 دراجة – منطقة المدينة المنورة 94 دراجة – منطقة عسير 77 دراجة – محافظة الطائف 69 دراجة – منطقة القصيم 57 دراجة – منطقة جازان 72 دراجة – منطقة تبوك – 20 دراجة – منطقة حائل 14 دراجة – منطقة نجران 11 دراجة – منطقة الحدود الشمالية 10 دراجات – محافظة القريات 9 دراجات – منطقة الباحة 5 دراجات – منطقة الجوف دراجة).

قد يهمّك أيضاً

ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على سائق قاد بشكل متهور وعرض حياة الآخرين للخطر

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا