انت الان تتابع شاهد.. إنقاذ شخصين عَلِقا في مرتفع جبلي بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ شخصين علقا في مرتفع جبلي في الهدا في محافظة الطائف.

وأظهر فيديو نشره سناب وزارة الداخلية تمكن فرق الدفاع المدني بالطائف من إنزال شخصين علقا في مرتفع جبلي في الهدا.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إنقاذ شخصين عَلِقا في مرتفع جبلي بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.