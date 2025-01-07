شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة": رصد التربيع الأول لقمر شهر رجب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد سماء الوطن العربي، اليوم الثلاثاء، القمر في طور التربيع الأول لشهر رجب، وهي فرصة للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشرقي، وبعد ذلك سيصل إلى أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيبقى مشاهدًا إلى ما بعد منتصف الليل.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، وهو ما يعطي فرصة مثالية لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.