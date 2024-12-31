شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السند يوضح حكم نذر صيام 10 أيام للمريضة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، على سؤال متابعة جاء فيه : “نذرت أمي-إن شفاها الله- صيام 10 أيام من شهر رجب والآن هي مريضة، ماذا عليها” .

وأجاب السند خلال حديثه عبر قناة «الرسالة» : “إذا عجز الإنسان عن الصيام لمرضه، وهذا العجز مستمر، عليه أن يكفر بإطعام مسكينًا عن كل يوم” .

وأضاف: “والإطعام فيما يتعلق بالنذر، عليها أن تطعم 10 مساكين عن كل يوم، سواء مرة واحدة أو كل خلال العشرة أيام” .