شكرا لمتابعة خبر عن مهندس طيران: العوامل البشرية والجوية أبرز أسباب حوادث الطائرات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال مهندس الطيران رائد المرغلاني، إن العوامل البشرية، مثل أخطاء القيادة أو سوء التواصل بين الطيار وبرج المراقبة، بالإضافة إلى عوامل الطقس، قد تؤثر بشكل كبير على حوادث الطائرات.

وأوضح المرغلاني خلال مداخلته عبر قناة «SBC»، أن الأعطال الفنية، سواء بسبب سوء الصيانة أو تصميم الطائرة، أيضًا تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطائرات.

وبسؤاله عن حادث الطائرتين الأذربيجانية الكورية الجنوبية، أجاب، بالنسبة للطائرة الأذربيجانية لم يصدر تقرير رسمي من الجهات المعنية حتى الآن؛ إلا أنه من المرجح وجود علاقة بالدفاعات الجوية الروسية أو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور.

وفيما يتعلق بحادث الطائرة الكورية، أوضح بأن الاصطدام حدث بسبب سرب من الطيور مما أدى إلى تصادم الطائرة مع حواجز خرسانية بعد خروجها من مسارها.

واختتم مهندس الطيران حديثه بأن تقنيات الطائرات أصبحت أكثر مقاومة للاصطدامات، إلا أن التحدي الكبير يكمن في التعامل مع العواقب التي تحدث بعد الاصطدام.