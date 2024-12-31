شكرا لمتابعة خبر عن الأحساء تجمع مواطنين وزوجتيهما الأجنبيتين : كندية وإسبانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة الإحساء تجمع مواطنين وزوجتيهما الأجنبيتين، إحداهما إسبانية والأخرى كندية، في مشهد أثار على إعجاب وتفاعل النشطاء.

وأظهر مقطع فيديو، الإعلامي علي المشعل والذي يعيش مع زوجته الكندية جاكلين وابنتهما أميرة، وهما يصادفان أثناء تجولهما في الإحساء مواطن وزوجته الإسبانية وعائلتها.

وقال المشعل خلال مقطع نشره عبر حسابه الشخصي بتطبيق «سناب شات» : “كنا نتمشى لقينا حساوي ما شاء الله وزوجته وعائلتها الإسبانية، هم نفس الشيء زينا بس جاكلين كندية” .

وفي وقت سابق، أعلن المشعل عن زيارته للإحساء رفقة زوجته وعائلتها، موضحًا : “بنروح الإحساء ورانا أسبوع حافل من الفعاليات، هذه ثالث مرة العمة بتزور السعودية والمرة الأولى للعم” .