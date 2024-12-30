"الأرصاد": رياح شديدة وارتفاع الأمواج في تبوك

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة على أملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.‏

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والرياض والقصيم والشرقية، تمتد الى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.





البحر الأحمر

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.كما يبقى الطقس باردًا على أجزاء من شمال المملكة.



الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.